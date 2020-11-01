بعد تحرير الوقود بعلاج “الكي” مصدر حكومي: سعر قطعة الخبز المدعوم سيصبح 5 جنيهات.. والصدمة القادمة تحريك الدولار الرسمي والجمركي

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم يوم السبت بعد إجتماعها مع اللجنة التسييرية لشعبة المخابز بالعمل على مراجعة تكاليف انتاج وتوزيع الدقيق والخبز مع كافة الجهات ذات الصلة بغرض الوصول لحلول تضمن استمرارية عمل وصناعة المخابز وتوفير الخبز المدعوم للمواطنين.

وفي تصريح خاص لصحيفة أخبار الخليج 365 كشف مصدر حكومي طلب عدم الإفصاح عن هويته لأنه غير مصرح له الحديث لوسائل الإعلام أن تقدم الحكومة لخفض كبير للدعم المقدم للسلع خلال الفترة القادمة، وقال بعد تحرير الوقود (الخطوة القادمة الخبز ثم الكهرباء).

وأضاف المصدر في تصريح خاص لكوش نيوز مساء الأحد (الحكومة تدرس خيار زيادة سعر الرغيفة المدعومة زنة 80 جرام لتصبح 5 جنيهات بدلاً عن السعر الجاري 2 جنيه، لكن لم يصدر قرار بذلك).

وأعلنت الحكومة السودانية بدء تنفيذ الأسعار الجديدة للوقود، ليصبح سعر لتر الجازولين الخدمي 46 جنيها والبنزين 56 جنيها، فيما يبلغ سعر لتر الجازولين التجاري 106جنيهات و120 جنيها للبنزين، إعتباراً من مساء يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020.

واعتبر وزير الطاقة والتعدين المكلف خيري عبد الرحمن، الأسعار الجديدة إحدى خطوات أساليب العلاج (الكي)، وقال إن ما يترتب عليها يصب في صالح الوطن والمواطن.

وبحسب مراقب إقتصادي توقع في تصريح خاص لصحيفة أخبار الخليج 365 أن تلجأ الحكومة عبر إتباع سياسة سعر الصرف المرن المدار لتحريك سعر الدولار الرسمي الى 180 جنيهاً بدلاً عن 55 جنيه، وكذلك تغيير حساب الدولار الجمركي من 15 جنيه إلى 180 جنيهاً مع إعفاء السلع الغذائية والهامة من الجمارك.

أيضاً رجح مصدر عليم أن يتم تغيير أسعار الكهرباء في السودان خلال شهر نوفمبر الجاري بحسب التوقعات أدناه.

الأسعار الجارية حالياً للكهرباء في السودان

القطاع السكني

(1–200) كيلو واط — 15 قرش/كيلو واط ساعة.

(201–400) كيلو واط — 26 قرش/كيلو واط ساعة.

(401–600) كيلو واط — 32 قرش/كيلو واط ساعة.

(601–800) كيلو واط — 52 قرش/كيلو واط ساعة.

(801 فما فوق) 85 قرش/كيلو واط ساعة.

الأسعار المتوقعة للكهرباء إعتباراً من شهر أكتوبر 2020 للقطاع السكني

(1–200) كيلو واط — 1 جنيه/كيلو واط ساعة.

(201–400) كيلو واط — 3 جنيه/كيلو واط ساعة.

(401–600) كيلو واط — 4 جنيه /كيلو واط ساعة.

(601–800) كيلو واط — 6 جنيه /كيلو واط ساعة.

(801 فما فوق) 10 جنيه /كيلو واط ساعة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)