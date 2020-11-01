هلال الابيض يظفر بالجقر

إستطاعت غرفة تسجيلات نادي الهلال الأبيض أن تكسب النجم المميز حمزة الجقر لاعب الاهلي عطبرة وذلك بعد معركة شرسة مع غرفة تسجيلات نادي المريخ الخرطوم وذلك بعقد لموسمين و بحضور ناجي جابر نائب رئيس مجلس الادارة للشئون المالية ومكي النور الزبير رئيس لجنة الاسناد بالخرطوم والمهندس احمد عبدالله المدير التنفيذي ومسئول السيستم والمغربي خالد هيدان المدير الفني للفريق ويعتبر اللاعب الجقر بحسب صحيفة السوداني من اميز لاعبي خط الوسط بالدوري الممتاز ويعد اضافة كبيرة ومميزة لنادي الهلال الابيض. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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