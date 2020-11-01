المنتخب الأول يدشن تحضيراته لموقعة غانا

عقب تجمعه مساء الجمعة تأهباً لبداية التحضير لمواجهتي غانا، أدى المنتخب الوطني الأول مرانا بدنيا عند الساعة السابعة من صباح امس بنادي الفروسية، حيث ميدان سباق الخيل جنوب الخرطوم،

وفي الاستهلال تحدث المدير الفني للمنتخب الأول الفرنسي هوبيرت فيلود وفق صحيفة السوداني عن برنامج التحضير العام الذي تتخلله مواجهة إعدادية سادسة أمام المنتخب الاثيوبي يوم السادس من نوفمبر 2020، وذلك بأديس أبابا في الطريق إلى غانا، حيث تلعب المباراة الأولى أمام النجوم السوداء يوم 12 نوفمبر في ملعب كيب كوست، بينما لقاء الجولة الرابعة من تصفيات أمم افريقيا 2022م، ستلعب في استاد الهلال يوم 17 نوفمبر،

وكان صقور الجديان قد واجهوا اريتريا، وتشاد مرتين، قبل ان يتباروا مع توغو وتونس في أيام الفيفا خلال أكتوبر الحالي، ويضع المنتخب السوداني في رصيده ثلاث نقاط من مباراتين بالتصفيات، حيث تغلب على ساوتومي بأربعة أهداف، وخسر بهدف من جنوب افريقيا،

وخضع إلى خمسة معسكرات مقفولة قبل وبعد جائحة كورونا في إطار التحضير والعمل على حفظ التوازن البدني للاعبين قبل مباراتي غانا لما لهما من أهمية في تأكيد حظوظ صقور الجديان في التحليق بنهائيات AFCON الكاميرون.

يذكر أن المران شهد مشاركة (24) لاعبا من أصل (25) تم اختيارهم لكلية المنتخب، حيث غاب فقط الحارس عبدالله أبوعشرين، وسيؤدي المنتخب مرانه الثاني عند الساعة السادسة والنصف في ملعب الخرطوم الوطني بنادي الأسرة في الخرطوم3.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)