معتصمون بـ(جودة) يمنعون وفداً جنوبياً من عبور الحدود

منع مواطنون بمحلية جودة في ولاية النيل الأبيض المتاخمة للحدود مع دولة جنوب السودان عبور وفد من ولاية أعالي النيل الجنوبية للحدود لاستقبال وزيرة الدفاع الجنوبية انجلينا تينج لدى وصولها لتدشين المناطق الحرة مع السودان.

وكان مواطنو جودة قد أعلنوا اعتصامهم المفتوح وطالبوا بجملة من القضايا والخدمات قبل الدخول في إقامة مناطق حرة بين البلدين، وشددوا على أهمية إزالة بعض نقاط التفتيش بين الجبلين وجودة ووصفوها بالمذلة والمهينة وتحد من حركتهم داخل مناطقهم.

وقال عدد من المعتصمين بحسب صحيفة الصيحة، إنه يجب تنفيذ مطالبهم المشروعة أولاً من مدارس ومستشفى، فضلاً عن كهربة المشاريع الزراعية وتنفيذ كوبري خور البعاشيم وإنشاء محطات المياه بالمنطقة، وطالبوا بضرورة رد حقوق ضحايا حادثة “عنبر جودة”، وأكدوا أنهم لم يفوضوا أي شخص للتحدث باسمهم، وناشدوا المسؤولين بزيارة المنطقة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)