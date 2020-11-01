توقعات بارتفاع التسرب من مدارس الخرطوم إلى ( 50 %)

حذّرت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم، من تسرُّب التلاميذ من المدارس بسبب ظروف متعددة، وتوقع مدير التعليم بالولاية حمزة الفحل، ارتفاع التسرُّب هذا العام إلى (50%) ما لم يتم تدارُك الوضع نسبةً للظروف الاقتصادية.
وجدّد الفحل خلال مخاطبته مؤتمر التعليم الأول بمنطقة الدبة والخليلة بشمال بحري التأكيد بأن التوزيع للمدارس الثانوية سيكون جغرافياً وإلغاء المدارس النموذجية، وأوضح أنّ مدارس تاج الحافظين ستستمر بعد تقنين وضعها وتحديد تبعيتها خاصّة أم حكوميّة، ودَعَا حمزة بحسب صحيفة الصيحة أمس، إلى التكامُلية وأن يسهم أبناء المنطقة في العملية التعليمية للحد من ظاهرة التسرُّب.
واُختتم بنادي الدبة والخليلة، مؤتمر التعليم الأول بمُشاركة عددٍ من المَسؤولين في مجال التعليم بوزارة التربية بالولاية، واستمعت الجلسة الختامية لعددٍ من الأوراق والمُداخلات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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