بدء مشروع لتنظيم أكثر من مليوني مُعدِّن تقليدي

أعلن مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول، البدء في مشروع تنظيم المُعدِّنين التقليديين والذين تتجاوز أعدادهم مليوني مُعدِّن في جمعيات تعاونية إنتاجية. ونوه اردول إلى تشكيل لجنة مركزية وكذلك على مستوى الولايات والأسواق، ستقوم بحصر وتصنيف وتنظيم المُعدِّنين كمرحلة أولى ومن ثَمّ تكوين الجمعيات كمرحلة ثانية وتوفيق الأوضاع الفنية والقانونية للمجموعات غير المتداخلة مع شركات الامتياز كمرحلة نهائية بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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