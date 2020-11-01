شاهد بالفيديو : سوداني يعزف بأنفه على آلة الهارمونيكا

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لشاب سوداني يستخدم أنفه للعزف على آلة الهارمونيكا في مشهد أدهش العديد من مشاهدي الفيديو.

وبحسب ما شاهدت محررة(أخبار الخليج 365) فقد ذكر الشاب إنه تخطى مرحلة العزف بفمه واتجه للعزف بأنفه محاولاً ٱختراع طريقة جديدة لتطوير مهارته، كما أضاف أنه يعزف على آلة الهارمونيكا منذ فترة طويلة حتى إستطاع أن يبدع فيها .

العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي أبدو إعجابهم بالشاب وطريقة عزفه التي وصفوها بالصعبة ولايمكن إيجادتها لي أي شخص مالم يكن لديه خبرة كافيه وممارس جيد لعزف الهارمونيكا

الخرطوم:(أخبار الخليج 365)