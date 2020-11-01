توقف صحيفة “آخر لحظة” وتسريح جميع العاملين

أعلن مجلس إدارة صحيفة “آخر لحظة” أمس “السبت” عن تسريح جميع العاملين بالصحيفة التي يمتلكها رجل الأعمال والقيادي بالنظام البائد الحاج عطا المنان.

وتعاني الصحف الورقية في البلاد من تكاليف ارتفاع الطباعة وأسعار الورق، عقب الزيادات الجنونية للدولار في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى توقف كثير من الصحف الورقية.

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وبحسب صحيفة المواكب، كانت صحيفة “المجهر السياسي” قد أعلنت في أغسطس الماضي توقفها عن الصدور وتسريح جميع العاملين بها وسداد كافة مستحقاتهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)