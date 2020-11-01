منظمة سودانية تتورط في تجارة الأعضاء البشرية بمصر

كشفت مصادر عن تورط منظمة سودانية في تجارة الأعضاء البشرية بمصر، ووفقاً لشهادة أحد تجار الأعضاء الذي قال للمصادر إنهم يتعاونون مع منظمة سودانية – لا يمكنه ذكر اسمها – في عملية تجارة بيع الأعضاء البشرية، خاصة في عمليات نقل (الكلى).

وطبقاً لشهادات أحد العاملين في تجارة الأعضاء بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن من (20) إلى (30) عملية زراعة كلى غير قانونية تجرى كل أسبوع في مصر.

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وبشهادات لسودانيين يتورط عدد كبير منهم في القاهرة في هذه التجارة غير المشروعة، أما بتوسطهم مع متبرعين لبيعها لمرضى الكلى، أو يكونوا هم المتبرعين مقابل أموال لا يحصلون عليها في أكثر الأحوال، بعد ما يتم الاحتيال عليهم، فيما يتعرض حسب المصادر الكثير من طالبي الهجرة إلى أوروبا إلى عصابات تجارة الأعضاء، والتي خدعت الكثير منهم واستولت على أعضائهم البشرية، وألقت بجثثهم في الصحراء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)