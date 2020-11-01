شاهد بالفيديو : طفلة سودانية تذهل لجنة التحكيم بتدريبها للكلاب وتحظى بإعجاب رواد مواقع التواصل

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لطفلة من أصول سودانية قامت بتدريب (الكلاب) بطريقة أذهلت بها لجنة التحكيم ونالت إعجابهم على الرغم من صغر سنها.
وبحسب متابعات محررة(أخبار الخليج 365) فقد أبدى عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي إعجابهم بالطفلة وطريقتها في تدريب الكلاب حتى إستطاعت أن تشارك بتلك الموهبة في أشهر البرامج .
من جانبهم علق الرواد على موهبة الطفلة بقولهم إن البيئة المحيطة والجو الأسري له دور كبير في تنمية مواهب الأطفال وإخراجها للجمهور.
الخرطوم:(أخبار الخليج 365)
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