تحديد سعر الوقود وتعريفة المواصلات بالنيل الأبيض

وافق والي النيل الأبيض إسماعيل وراق على مقترح مدير عام وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة ومجلس تطوير النقل العام والبترول بالولاية بتحديد أسعار الوقود بمحطات الخدمة بالولاية.
وكان مجلس تطوير النقل العام والبترول بحسب صحيفة السوداني، قد أوصى بالتركيبة السعرية للوقود بمدن كوستي وربك والدويم والقطينة، حيث حدد سعر جالون الجازولين التجاري المدعوم بمبلغ (250) جنيهاً وسعر جالون البنزين بمبلغ (300) جنيه.
بينما حدد أسعار الوقود فى المناطق ذات الخصوصية تندلتي والسلام وأم رمتة وريفي الدويم والجبلين بـ(255) جنيهاً لجالون الجازولين و(305) لجالون البنزين، فيما حددت أسعار الوقود الحر لجالون الجازولين بمبلغ (512) جنيهاً وجالون البنزين بمبلغ (575) جنيهاً.
وقد وضعت الإدارة العامة للنقل العام والبترول تسعيرة لخطوط المواصلات الداخلية والخارجية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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