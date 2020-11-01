قانوني: عقوبة مغلظة لرمضان عجب من قبل الاتحاد العام

أقر القانوني مدثر خيري أن لاعب المنتخب الوطني رمضان عجب سيخضع إلى عقوبة مغلظة من قبل الاتحاد العام لكرة القدم، وأضاف في تصريحات لقناة الملاعب أن العقوبة ستكون من شقين حسب نص القانون، الأول عقوبة مالية والثانية عقوبة تأديبية تتراوح بين 4 أشهر إلى 6 أشهر حسب نص القانون المتعامل به.

وأضاف مدثر خيرى بحسب صحيفة الصيحة، أن من حق أي لاعب انتهى عقده في ناديه وانقضت مدته، من حقه أن يفاوض نادٍ آخر مع الاحتفاظ بحق ناديه الأصيل في حق تمديد عقده، مع العلم أن السيستم الذي يحكم اللعبة دولياً في فيفا يمنح الأولوية للاعب وتجديد عقده في النادي.

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مؤمناً أن اللاعب سيتم إيقافه وعقوبته وهذا مع احترامنا للاعبين الذين لا يعلمون بقانون كرة القدم والاحترافية التي لا يتعاملون بها كلاعبين محترفين في أنديتهم، مشيراً إلى أن ما يحدث هنا لا يحدث إلا في السودان، وهذه مشكلة حقيقية ستواجههم في مقبل الأيام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

الخرطوم (أخبار الخليج 365)