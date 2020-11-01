انفراج في الوقود وانحسار الصفوف بالخرطوم

أكد بعض وكلاء محطات الوقود لمصادر حدوث وفرة نسبية في الوقود وانحسار في الصفوف عقب تفريغ شحنات الوقود التجاري خلال اليومين الماضيين.

وقال صاحب محطة وقود بشائر بأم درمان أمين حسن بحسب صحيفة السوداني، إن هناك انسياباً في المشتقات أفضل من الأول، والمركبات منسابة بالمحطة، مبيناً أن سعر جالون البنزين (450) جنيهاً واللتر (120) جنيهاً، أما الجازولين (480) جنيهاً ، وأشار إلى أن استمرار الضخ يؤدي لحل الأزمة جذرياً.

Advertisements

وأكد وكيل محطة بالخرطوم “2” انحسار صفوف المركبات أمام المحطة عقب بدء العمل بالوقود التجاري، وقال إن هناك انفراجاً نسبياً في المشتقات، متوقعاً انفراج الأزمة كلياً خلال الأيام المقبلة مع استمرار الضخ للمحطات، وأوضح بأن هنالك ارتفاعاً في الأسعار ومعظم أصحاب المركبات يفضلون الوقود المدعوم، مبيناً أن سعر جالون الجازولين التجاري (580) جنيهاً والبنزين التجاري (540) جنيهاً للجالون.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)