الأحد 1 نوفمبر 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 وصل الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في زيارة رسمية تستغرق يومين تلبية لدعوة رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور ابي أحمد يبحثان خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

Advertisements وكان في إستقباله بمطار أديس أبابا رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور ابي احمد وسفير السودان بأديس أبابا السفير جمال الشيخ أحمد وطاقم السفارة السفارة باديس ابابا. ويرافق رئيس مجلس السيادة خلال الزيارة كل من السيد عمر قمر الدين وزير الخارجية المكلف ومدير المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال عبدالمجيد ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء ركن ياسر محمد عثمان. وقد توجه رئيس مجلس السيادة برفقة رئيس الوزراء الإثيوبي مباشرة لمدينة بشفتو لزيارة عدد من المجمعات الصناعية والإستثمارية.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. تعرف على مدة زيارة "البرهان" لأديس أبابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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