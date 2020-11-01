مجلس المريخ يصدر بياناً ويهدد بسحب لاعبي الفريق من المنتخب

هدد مجلس إدارة نادي المريخ، بسحب نجوم الفريق المنضمين لمعسكر المنتخب الوطني، وأصدر بياناً ظهر “السبت” جاء فيه، أن نادي المريخ ظل يدفع ضريبة الوطن ورفع اسم السودان عالياً في المحافل الكروية.
وأشار في البيان إلى أنهم حرصوا على إحضار نجوم الفريق لمعسكر المنتخب مقدمين المصلحة العليا على أي مصلحة أخرى؛ على الرغم من أن عددا من اللاعبين يتأهبون للتسجيل في كشف الفريق في فترة الانتقالات، وقد يتعرضون لضغوط تجبرهم على تغيير مسارهم.
ولفت سوداكال – في بيانه – بحسب صحيفة اليوم التالي، إلى أن اللاعب أبوعشرين لم ينضم لمعسكر المنتخب ولا التدريب الذي أجراه صقور الجديان “السبت” وهدد سوداكال بسحب نجوم المريخ من المعسكر حال لم ينضم اللاعب أبوعشرين لتحضيرات المنتخب، مؤكداً أن مطلبهم لا تنازل عنه، مشدداً على إعمال مبدأ المساواة بين نجوم المنتخب ومطالباً بإنزال عقوبة رادعة على أبوعشرين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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