البرهان يغادر إلى إثيوبيا

توجه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي صباح اليوم إلى إثيوبيا في زيارة رسمية تستغرق يومين تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
وكان في وداعه بمطار الخرطوم بحسب (سونا)، الفريق مهندس إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي والفريق ركن محمد الغالي علي يوسف الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي.
ويرافق رئيس مجلس السيادة الانتقالي في زيارته لأثيوبيا كل من الاستاذ عمر قمر الدين وزير الخارجية المكلف والفريق أول جمال عبد المجيد مدير جهاز المخابرات العامة واللواء ركن ياسر محمد عثمان رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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