شاهد بالصورة: رواد مواقع التواصل يهاجمون الجبلية بسبب صورة نشرتها على حسابها الشخصي

أثارت صورة نشرتها المطربة المثيرة للجدل (عائشة الجبل) على حسابها الشخصي جدلاً واسعاً على منصات مواقع التواصل الإجتماعي وذلك لإرتدائها زياً وصفه الناشطون (بملابس شتاء) عند وصولها للعاصمة جوبا للمشاركة في إحتفالات السلام. وبحسب متابعات محررة(أخبار الخليج 365) فقد وجه عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي إنتقادات لـ(الجبلية) بسبب الزي الذي كانت ترتديه أثناء رحلتها لدولة جنوب السودان ، وقالوا كان عليها إرتداء زياً مثل الذي كانت ترتديه أثناء إحيائها الحفلات السودانية ،بجانب ظهور إحدي السيدات بجانبها وهي ترتدي ملابس مثيرة جعلت عدد من المعلقين يوجهون لها الإنتقادات. Advertisements الخرطوم:(أخبار الخليج 365)

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