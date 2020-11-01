الصحة الاتحادية تتوقّع موجة كورونا جديدة أسوأ من الأولى

لم يستبعد نائب مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الاتحادية، منتصر محمد عثمان، تعليق الطيران بالبلاد في حال عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية لمجابهة فيروس”كورونا”.
وقال منتصر في تصريحاتٍ بحسب صحيفة الصيحة، ”يتوقف قرار تعليق الطيران على مدى الاستجابة في تطبيق الاشتراطات الصحية للقادمين من الخارج وقوة النظام الصحي في الرصد المبكّر للحالات وبؤر المرض وسط المجتمع مع عزلها ومتابعة مخالطيها بصورةٍ دائمة”.
ونوّه إلى أنّ عدم الالتزام قد يؤدي في مرحلة إلى استخدام بعض الاحترازات ومن ضمنها تعليق الطيران.
وأقرّ بأنّ السودان معرّض لموجة ثانية من”كورونا” يتوقّع أنّ تكون أكثر شدّة من الأولى في حال عدم الالتزام، وتوقّع ظهور حالات وسط المجتمع بصورة أكبر. وكشف عن حاجة ماسة لزيادة مراكز العزل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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