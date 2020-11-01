أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020م

تصدر عن أخبار الخليج 365 الإلكترونية: صحيفة السوداني: (الحرية والتغيير): المجموعة الحكومية التي تدير الاقتصاد فاشلة انتقادات حادة من الأمة والمؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي لـ(الحرية والتغيير) فوضى وزيادات كبيرة في تعرفة المواصلات بالخرطوم استئناف مفاوضات سد النهضة وتوافق على مقترح سوداني صحيفة الصيحة: السلطات الصحية تتوقع موجة (كورونا) أسوأ من الأولى (حميدتي) يتعهد بحل مشاكل الأطفال (فاقدي السند) معتصمون بـ(جودة) يمنعون وفداً جنوبياً من عبور الحدود توقعات بارتفاع التسرب من مدارس الخرطوم إلى (50%) إبراهيم جابر لـ”الصيحة”: دعم الوقود ليس عادلاً ونساند دعم القمح والدواء صحيفة المواكب: (الحرية والتغيير) تطالب بنزع الملف الاقتصادي من الحكومة ضوابط احترازية خلال ساعات للتعامل مع الموجة الثانية لـ(كورونا) الحكومة: تجديد واشنطن للطوارئ لا يؤثر على الرفع من قائمة الإرهاب صحيفة السوداني الدولية: مجلس الصحوة يكذب المحاولة الانقلابية مستشار حمدوك: لا اتجاه لإعلان حالة الطوارئ الصحية إبراهيم جابر: التغيير بالبلاد كان عميقاً صحيفة آخر لحظة: Advertisements التغيير: الحكومة فشلت في إدارة الملف الاقتصادي (كورونا) يضرب الدوائر الحكومية ويهدد الدراسة دار المايقوما.. (30) طفلاً يقيمون في غرفة واحدة المهدي: عسكريون يتوهمون بأن التطبيع يحميهم من المساءلة صحيفة الديمقراطي: السفارة الأمريكية: تمديد الطوارئ لا يؤثر على شطب السودان من قائمة الإرهاب الحرية والتغيير: الدعم الحكومي للمحروقات لا يتعدى 19 ملياراً الموارد المعدنية تشرع في تنظيم التعدين الأهلي صحيفة الوطن: الخارجية تعلق على تجديد ترامب حالة الطوارئ الحرية والتغيير ترفض تحرير أسعار المحروقات والسلع مسؤول بالصحة ينفي الاتجاه للحظر بسبب كورونا صحيفة الدار: مصري يمزق جسد طفل سوداني حتى الموت تصاعد الأزمة بين الوالي والشرطة والحرية والتغيير تتدخل الأطباء بمشرحة بشائر يخاطبون النيابة بخصوص جثث مجهولي الهوية جلسة للحكم في قضية العريس الذي قتل ليلة زفافه طلب بإحالة بلاغ قتل مدير شركة ببورتسودان للخرطوم استئناف مفاوضات سد النهضة لوزراء المياه للدول الثلاث اليوم الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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