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الأحد 1 نوفمبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
تستأنف دول مصر وإثيوبيا والسودان عبر اللجان الثلاثة الفنية، اليوم الأحد، مفاوضات سد النهضة الإثيوبي برعاية الاتحاد الإفريقي وعدد من المراقبين.
ويأتي ذلك طبقا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السداسي لوزراء الري والخارجية في الدول الثلاثة قبل أيام، بدعوة من دولة جنوب إفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.
وجاءت هذه الاجتماعات بعد أيام قليلة من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول السد، والذي أكد فيها أن إثيوبيا السبب في عدم التوقيع على اتفاق واشنطن وأنه “من الممكن أن تقوم مصر بتفجير السد”.
وقالت تقارير إن المفاوضات تبحث التوصل لاتفاق قانوني ملزم وآلية محددة للتوصل لذلك، مشيرة إلى أن هناك عدة نقاط خلافية عالقة حول السد وهي اتفاق حول قواعد الملء والتشغيل وآلية فض النزاع وسنوات الجفاف والجفاف الممتد وفترة زمنية محددة للاتفاق حول ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. ٤ ملفات على طاولة مفاوضات سد النهضة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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