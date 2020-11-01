عاجل.. تدشين العمل بصالة كبار الزوار بعد أيلولتها لشركة المطارات اليوم

الأحد 1 نوفمبر 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 يدشن الفريق الركن مهندس سرالختم بابكر الطيب مدير شركة مطارات السودان القابضة صباح اليوم الأحد العمل بصالة كبار الزوار (vip) بمطار الخرطوم الدولي بعد أيلولتها لشركة المطارات القابضة – القطاع العام من شركة تاس – القطاع الخاص تنفيذا لقرار لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد.

Advertisements وامتدح الأستاذ أسعد علي جبير مدير صالات كبار الشخصيات ورجال الأعمال بمطار الخرطوم الدولي امتدح قرار لجنة ازالة التمكين. وأشار إلى أن اعادة التشغيل بواسطة القطاع العام سيجعل تقديم الخدمات لكبار الضيوف وفقا لشروط ومتطلبات منظمة الطيران المدني العالمية (الايكاو). وأعلن عن خطة لتوسيع الصالات وإضافة صالات جديدة لزيادة السعة الإستيعابية للقطاع الخاص ورجال الأعمال وركاب الدرجة الأولى.

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