شركة مطارات السودان تدشن العمل بصالة كبار الزوار

يدشن الفريق الركن مهندس سرالختم بابكر الطيب مدير شركة مطارات السودان القابضة صباح الأحد العمل بصالة كبار الزوار (vip) بمطار الخرطوم الدولي بعد أيلولتها لشركة المطارات القابضة القطاع العام من شركة تاس – القطاع الخاص تنفيذا لقرار لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد. وإمتدح الأستاذ أسعد علي جبير مدير صالات كبار الشخصيات ورجال الأعمال بمطار الخرطوم الدولي امتدح قرار لجنة ازالة التمكين . Advertisements وأشار وفق ( سونا) إلى أن أعادة التشغيل بواسطة القطاع العام سيجعل تقديم الخدمات لكبار الضيوف وفقا لشروط ومتطلبات منظمة الطيران المدني العالمية (الايكاو) . وأعلن عن خطة لتوسيع الصالات وإضافة صالات جديدة لزيادة السعة الإستيعابية للقطاع الخاص ورجال الأعمال وركاب الدرجة الأولى. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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