لجنة المنتخبات تجتمع بالجهاز الفني للمنتخب الوطني

عقد الدكتور حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية بالاتحاد السوداني لكرة القدم SFA اجتماعا مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة الفرنسي هوبير فيلود والمدرب العام خالد بخيت.

وإطمأن برقو على الترتيبات لمعسكر المنتخب الوطني قبل السفر إلى اديس ابابا لمواجهة اثيوبيا الاعدادية، واكرا لمواجهة غانا في تصفيات امم افريقيا 2022.

وتم التأكيد على سفر المنتخب إلى اديس في 4 نوفمبر وخوض مواجهة أمام المنتخب الاثيوبي في السادس من نفس الشهر، على أن يغادر المنتخب في اليوم التالي من اديس ابابا إلى العاصمة الغانية اكرا، ويستغل رحلة برية في نفس اليوم لمدة 3 ساعات، إلى مدينة كيب كوست التي تقام فيها المباراة وفق اختيار الاتحاد الغاني.

وأكد برقو أنهم أكملوا المخاطبات مع كل الاتحادات والأندية الخارجية بشأن استدعاء لاعبي المنتخب الوطني، مبيناً أنهم تواصلوا مع سفارتي السودان في اثيوبيا وغانا لتوفير أفضل الخيارات لاقامة وراحة بعثة المنتخب الوطني.

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وسيسجل برقو صباح الأحد، زيارة لاستاد الهلال يرافقه مندوب الكاف عصام شعبان، للاطمئنان بشكل نهائي على جاهزية الملعب لاستضافة مباراة المنتخب ونظيره الغاني في 17 نوفمبر، وقدم برقو شكره لمجلس الهلال على الجهود التي بذلت لتجهيز الملعب.

وعقد برقو وفق ( سونا ) جلسة أيضا مع حمد كمال المدرب العام لمنتخب 17 عاماً، لتحديد الموقف النهائي من مشاركة المنتخب في تصفيات سيكافا المؤهلة لبطولة أمم افريقيا 2021، وتم الاتفاق على عقد اجتماع لحسم الأمر بشكل نهائي بعد التشاور مع رئيس الاتحاد.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)