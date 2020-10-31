إكتمال ترتيبات إجراء قرعة دوري الصالات

أكملت لجنة كرة القدم داخل الصالات والشاطئية في الاتحاد السوداني لكرة القدم SFA برئاسة الأستاذ معتز محمد لطيف عضو مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة المكلف، كافة الترتيبات الخاصة بإنعقاد قرعة النسخة الأولى من الدوري الرسمي لدوري كرة القدم داخل الصالات والشاطئية عند الساعة الثانية من بعد ظهر الأحد، في أكاديمية تقانة كرة القدم بالخرطوم2 ، بتشريف عدد من الرياضيين.

وستنطلق البطولة التي يشارك فيها (22) فريقا وفق ( سونا) يوم 7 نوفمبر المقبل في ولاية الخرطوم وكانت لجنة الصالات قد أقامت دورة تنشيطية، ونظمت العديد من الورش التأهيلية للحكام والمدربين المتخصصين في اللعبة، وعقدت اجتماعاً مع رؤساء وسكرتيري الأندية يوم السابع من أكتوبر 2020م، لشرح شروط المنافسة، وانطلقت فترة التسجيلات يوم 10 أكتوبر، واكتملت يوم 20 أكتوبر، وتجرى الترتيبات على قدم وساق لتنظيم المنافسة في صالتي هاشم ضيف الله ونجاة صالح إبتداءاً من 7 نوفمبر المقبل .

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الخرطوم ( أخبار الخليج 365)