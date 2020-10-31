الحرية والتغيير:لا حل للأزمة الاقتصادية إلا بنزع الملف الاقتصادي من المجموعة التي طبقت السياسات الفاشلة

اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير تقول إنه لا حل للأزمة الاقتصادية إلا بنزع الملف الاقتصادي من المجموعة التي طبقت السياسات الفاشلة والشروع في تطبيق البرنامج الوطني وفق الجزيرة – السودان الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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