الرئيسية/أخبار/ أمال الزين (الحزب الشيوعي): لن يتم تعديل الوثيقة الدستورية إلا عبر المجلس التشريعي الانتقالي أخبار منذ 11 دقيقة 0 أمال الزين (الحزب الشيوعي): لن يتم تعديل الوثيقة الدستورية إلا عبر المجلس التشريعي الانتقالي وفق صحية السوداني. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) منذ 11 دقيقة 0

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