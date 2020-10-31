أصدر والي جنوب كردفان الدكتور حامد البشير إبراهيم مرسوما مؤقتا يقضى بفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال بمحلية قدير التابعة لولاية جنوب كردفان القطاع الشرقي لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد. و قيد المرسوم حركة المرور للمركبات العامة والخاصة وتنقل المواطنين في المحلية من الساعة السادسة مساءا الي السادسة صباحاً إضافة الى إغلاق المحلات التجارية بالأسواق والأحياء مع حظر التجوال داخل المدينة والقرى الكبيرة فيما استثني القرار الأجهزة الأمنية والعدلية والمؤسسات الخدمية. ونص المرسوم الولائي وفق ( سونا) بأن امر الطوارئ جاء لسعي حكومة الولاية لحقن الدماء وتهدئة الأوضاع بمحلية قدير (امارة الكواهلة) ابان الصراع القبلي والاقتتال الأهلي بين مكوني (كنانة التعريفات) و(دار علي) التابعتان لإمارة الكواهلة و ذلك استنادا على أوامر الطوارئ الصادرة من القيادة العليا للدولة بشأن استتباب الأمن والاستقرار بموجب أحكام المادة (9/ب)من الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال بمحلية قدير بجنوب كردفان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.