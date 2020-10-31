الخارجية تعلق على تجديد ترمب لحالة الطوارئ الوطنية بشأن السودان

أوضحت وزارة الخارجية تعليقاً علي تجديد الرئيس الاميركي السيد دونالد ترمب للقرار التنفيذي الخاص بحالة الطوارئ الوطنية بشأن السودان، أنه لا أثر لهذا التجديد على الخطوات الجارية حالياً لرفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وفق العربية – السودان الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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