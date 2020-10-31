مرور الخرطوم تشرع بحوسبة العمل بالاقسام ونشر كاميرات مراقبة وتركيب أجهزة تتبع للدوريات

جدد الفريق اول شرطة (حقوقى) عزالدين الشيخ على منصور مدير عام قوات الشرطة حرص واهتمام رئاسة قوات الشرطة بترقية وتطوير كافة الخدمات الشرطية للمواطنين خاصة المرورية منها بجانب العمل على تحقيق السلامة المرورية لمستخدمى الطريق عبر الانتشار الكبير لمنسوبى المرور فى الشوارع والتقاطعات للمساهمة فى انسياب حركة السير وللحد من الاذدحام المرورى ،

جاء ذلك لدى مخاطبته السبت بدائرة شرطة مرور ولاية الخرطوم منسوبى شرطة المرور بحضور الفريق شرطة د. ياسر عبدالرحمن الكتيابى مدير شرطة ولاية الخرطوم واللواء شرطة د. مدثر نصرالدين عبدالرحمن مدير الادارة العامة للمرور

Advertisements

من جانبه أشار اللواء شرطة د. مدثر نصرالدين عبدالرحمن مدير الادارة العامة للمرور بحسب الصفحة الرسمية للمكتب الصحفي للشرطة بالفيس بوك اطلعت عليه ( أخبار الخليج 365) الى أهمية تفعيل الضبط المرورى للحد من الاذدحام وتسهيل حركة السير بمزيد من الانتشار المرورى وانزال برامج التوعية المرورية بجانب تفعيل اوجه التعاون مع الجهات ذات الصلة خاصة وزارة البنى التحتية لمعالجة الطرق التى تتسبب فى حوادث مرورية ،

وقال اللواء شرطة امير عبدالمنعم فضل مدير دائرة مرور ولاية الخرطوم ان ادارته تقوم بمهام أعمال المرور من ترخيص للمركبات واصدار رخص القيادة بجانب دورها فى تسهيل حركة السير ، مشيرا الى تعرض منسوبى مرور الولاية لكثير من المخاطر جراء القيام بواجباتهم مما يتطلب تقديم الدعم المعنوى لهم ،

كاشفا عن استخدام التقنية فى دائرة مرور الولاية بحوسبة العمل لعدد(9) من أقسام المرور بالولاية بحيث تتم اجراءات البلاغ والتحرى واصدار تقرير الحادث الكترونيا وربطه بتطبيق رجل المرور الذى يعمل الأن بشوارع الخرطوم بكفأة عالية بجانب تركيب عدد(10) كاميرات مراقبة بعدد من جسور الولاية و المواقع الاستراتيجية الهامة داخل ولاية الخرطوم اضافة الى تركيب أجهزة تتبع ألى للدوريات التابعة للدائرة بغرض احكام المراقبة و السيطرة على تحركاتها وانفاذها للخطط الاطارية بالتنسيق مع شرطة ولاية الخرطوم لتأمين المناسبات الدينية والاجتماعية والسياسية بالولاية

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)