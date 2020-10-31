فوضى وإطلاق نار بمخبز بأم درمان

تسبب شابان في إحداث فوضى أمام أحد المخابز بمنطقة دار السلام شمال أم درمان وإرهاب رجل شرطة ما استدعى إطلاق النار وإصابة أحدهما لتهدئة الأوضاع.

وتعود تفاصيل الحادثة وفقاً لمصادر أن نظامي أبلغ قسم شرطة دار السلام بأنه وأثناء نشاطه في تنظيم الصفوف بأحد مخابز دار السلام المحازية لقسم الشرطة اعترضه المتهمان شابان وقاما بإرهابه تحت تهديد “سكين” يحملها أحدهما وحاول طعنه بها ما استدعاه لإطلاقه أعيرة نارية في الهواء للسيطرة على الموقف ما أدى إلى إصابة أحدهم في رجله.

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وطبقاً للمصادر فإن الشرطة أحالت المتهم المصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم ودونت بلاغاً بالحادثة تحت نصوص المواد (144، 143، 99) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي تتعلق باعتراض الموظف العام أثناء أداء واجبه والإرهاب واستخدام القوة الجنائية.

ولفتت المصادر بحسب صحيفة السوداني الدولية، إلى أن الشرطة فور تلقي البلاغ شكلت لجنة لتقصي الحقائق حول ملابسات الحادثة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)