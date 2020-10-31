بالصورة : فتاة تقود “موتر” بأحد شوارع الخرطوم وتشعل منصات التواصل الإجتماعي بين مؤيد ورافض للفكرة

أثارت صوره متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” لفتاة تقود “موتر” بأحد شوارع الخرطوم، أثارت تفاعل الكثيرين خاصة الفتيات، حيث اعتبر بعضهن أن المواتر ليست حكرآ فقط على الرجال خاصة في الأزمة التي تمر بها البلاد وتدهور وتدني قطاع المواصلات، وأشار عدد من الفتيات أنهن يتجهن لتعلم قيادة المواتر الدراجية، واستخدامها كوسيلة مواصلات، بدلآ عن الوقوف لساعات طويلة في انتظار البصات، بينما علق شباب آخرون دي المدنية الدايرنها يا بنات في لهجة حادة رافضة للفكرة، بينما أيدها آخرون.

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الخرطوم(أخبار الخليج 365)