خبير: رفع الدعم قفزة جنونية في المجهول إما الهبوط بسلام أو السقوط المدوي

قال الخبير المالي بروفيسور أحمد رجب إن رفع الدعم عن الوقود قفزة جنونية في المجهول بروشتة البنك الدولي، ولكنها ربما تنجح في الهبوط بسلام، فقط في حال التحكم في سعر الصرف وإلا سيكون السقوط المدوي.

وأشار رجب في حديثه بحسب صحيفة السوداني الدولية، إلى أن هناك خطوات كان يجب أن تتبع قبل رفع الدعم كما جاء في ورشة جامعة الخرطوم عن كيفية تهيئة المواطن قبل رفع الدعم، والتي بدأتها من تصنيف السيارات عبر البطاقات الذكية الممغنطة، وهي مرتبطة بالرقم الوطني، علماً بأن ولاية الخرطوم بها حوالي 1200 محطة وقود، يعني الأمر ليس بالصعب، وكان يفترض توفر في أي محطة كروت ممغنطة وكمية محددة، تأخذ حسب معايير معينة، حتى يتم توصيل الدعم للجهة التي تستحقه وهي ذات فكرة شراء الكهرباء.

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أما مصفاة الخرطوم فهي بحاجة لعمل كبير بسبب وجود شبكة خطيرة جداً بالداخل يهمها وجود الفوضى وهم يحتاجون لبرنامج رقابي قوي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)