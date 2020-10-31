شاهد بالفيديو: كفيف سوداني يقلد صولات طاسو وتباشي بالربابه ويحصد إعجاب الرواد

تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لشاب كفيف يقوم بعزف صولات العازفين طاسو وتباشي بطريقة أدهشت العديد من مشاهدي الفيديو. وبحسب متابعات محررة (أخبار الخليج 365) فقد أبدي عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي إعجابهم بالشاب والموهبة التي يتمتع بها بجانب إجادته عزف الصولات بطريقة وجدت الإشادة من مرتادي مواقع التواصل الإجتماعي، حيث قالوا إن مثل تلك المواهب يجب أن تنمى لكي تجد حظها في الساحة. Advertisements الخرطوم:(أخبار الخليج 365)

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