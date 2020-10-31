بالتفاصيل.. إغلاق السيستم يورط المولوديه و(بوعريرج) يكشف موقف “الغربال”

أوضح المدير العام لنادي بوعريرج الجزائري، نذير بوزناد التفاصيل الكاملة الخاصة بقضية انتقال اللاعب محمد عبد الرحمن لنادي المولوديه الجزائري.

وقال بوزناد “نحن أمضينا عقد إعارة اللاعب محمد عبد الرحمن مع نادي المولوديه ولكن الأخير لم يستطع تأهيله أو تقييده في قائمته”، وأضاف “حتى الآن نحن مستمرين في الاتصالات مع نادي المولوديه من أجل انجاز الصفقة وإكمال إجراءات انتقال اللاعب”، وبشأن نهاية فترة الانتقالات وتأثير ذلك على الصفقة قال بوزناد “نعم، هذا الحديث صحيح ولكن هناك حديث غير رسمي عن فتح التسجيلات مرة ثانية”.

وشدد على أن انجاز الصفقة من المفترض أن يتم عقب فتح نظام الانتقالات باعتبار أن عقد الإعارة ثلاثي وموقع عليه بين كل الأطراف نادي بوعريرج واللاعب ونادي المولوديه أيضاً.

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وأشار إلى أنهم حتى هذه اللحظة لم يقرروا شيء وفي انتظار حدوث أي تطورات جديدة بشأن المحاولات التي تجرى.

ونفى المدير العام للنادي الجزائري بحسب صحيفة الدار، تلقيهم أي اتصالات من نادي الهلال السوداني بشأن كسب خدمات اللاعب محمد عبد الرحمن.

وأضاف “نحن ننتظر، وبالنسبة لمستقبل اللاعب نحن على استعداد لأي مقترحات ولا نمانع التفاوض مع أي نادٍ يرغب في كسب خدماته سواء كان ذلك داخل الجزائر أو خارجها”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)