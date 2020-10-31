توقعات بفرض الحظر الشامل في البلاد

أكد مصدر مطلع من داخل مجلس الوزراء لمصادر، أن الحكومة ستتجه لفرض الحظر الشامل في البلاد، خاصة العاصمة الخرطوم، وذلك بعد ظهور جديد لفيروس كورونا في العاصمة الخرطوم.

وأشار ذات المصدر إلى أن الحكومة تتخوف من الموجة الثانية لجائحة الكورونا، والتي من المتوقع أن تكون أقوى من الأولى، وتفيد المصادر بحسب صحيفة الدار، أن الحكومة ستفرض حظر التجوال مجدداً بالعاصمة منعاً لتفشي الفيروس.

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هذا وكان الإمام الصادق المهدي قد أصيب بفيروس كورونا وبرفقته عدد كبير من أسرته، كما تم الإعلان مسبقاً عن إصابة مستشار رئيس الوزراء بفيروس كورونا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)