أكد مصدر مطلع من داخل مجلس الوزراء لمصادر، أن الحكومة ستتجه لفرض الحظر الشامل في البلاد، خاصة العاصمة الخرطوم، وذلك بعد ظهور جديد لفيروس كورونا في العاصمة الخرطوم.
وأشار ذات المصدر إلى أن الحكومة تتخوف من الموجة الثانية لجائحة الكورونا، والتي من المتوقع أن تكون أقوى من الأولى، وتفيد المصادر بحسب صحيفة الدار، أن الحكومة ستفرض حظر التجوال مجدداً بالعاصمة منعاً لتفشي الفيروس.
هذا وكان الإمام الصادق المهدي قد أصيب بفيروس كورونا وبرفقته عدد كبير من أسرته، كما تم الإعلان مسبقاً عن إصابة مستشار رئيس الوزراء بفيروس كورونا.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات بفرض الحظر الشامل في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.