شاهد بالفيديو:مونيكا روبرت (خايفة أتبشتن لو ضعفت )

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله المطربة مونيكا روبرت التي ذكرت عبره إنها لاتحبذ فكرة التخسيس لأنها تتخوف من (البشتنه) .

وبحسب ماشاهدت محررة (أخبار الخليج 365) فقد قالت مونيكا روبرت إنها تتخوف من أن تصبح أمثال بعض الشخصيات التي تتغير بمجرد نقصان وزنها، مبينه أن هنالك صديق وفنان لم تفصح عن اسمه قال لها بأنها هيبة بتلك الصورة التي عليها الأن لذلك لم تفكر في نقصان وزنها.

Advertisements

عدد من المعلقين على الفيديو المتداول أنتقد مونيكا فيما يتعلق بالجملة التي ذكرتها (انها شايفه امثال كتيرة قدامها الواحد لو ضعف شديد وشو بقع ) متسائلين (ياربي بتكون قاصده منو بكلاما ده).

الخرطوم:(أخبار الخليج 365)