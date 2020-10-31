تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله المطربة مونيكا روبرت التي ذكرت عبره إنها لاتحبذ فكرة التخسيس لأنها تتخوف من (البشتنه) .
وبحسب ماشاهدت محررة (أخبار الخليج 365) فقد قالت مونيكا روبرت إنها تتخوف من أن تصبح أمثال بعض الشخصيات التي تتغير بمجرد نقصان وزنها، مبينه أن هنالك صديق وفنان لم تفصح عن اسمه قال لها بأنها هيبة بتلك الصورة التي عليها الأن لذلك لم تفكر في نقصان وزنها.
عدد من المعلقين على الفيديو المتداول أنتقد مونيكا فيما يتعلق بالجملة التي ذكرتها (انها شايفه امثال كتيرة قدامها الواحد لو ضعف شديد وشو بقع ) متسائلين (ياربي بتكون قاصده منو بكلاما ده).
الخرطوم:(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو:مونيكا روبرت (خايفة أتبشتن لو ضعفت ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.