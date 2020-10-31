عاجل.. استئناف مفاوضات سد النهضة لوزراء المياه للدول الثلاث غدا الأحد

السبت 31 أكتوبر 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 تستأنف غدا الأحد مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى بين وزراء شئون المياه فى الدول الثلاث حسبما اتفق عليه فى الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمياه في اجتماعهم يوم الثلاثاء الماضى 27 اكتوبر، برئاسة السيدة جى باندورا وزيرة التعاون الدولى لجمهورية جنوب إفريقيا رئيس الدورة الحالية للإتحاد الإفريقى.

توافقت الدول الثلاث على عقد إجتماع متابعة يدعو له السودان في أقرب وقت ممكن لرفع تقرير لرئاسة الاتحاد الافريقى خلال اسبوع واحد حول سبل إحراز تقدم ملموس فى المفاوضات المتعثرة منذ نهاية أغسطس الماضى . Advertisements وستعمل الدول الثلاث خلال هذه الجولة التي ستستغرق اسبوعا واحدا على وضع جدول أعمال واضح ومفصل وجدول زمنى محكم ومحدد لمسار التفاوض وقائمة واضحة بالمخرجات التى يجب التوصل إليها بما يمكن الاستعانة بالمراقبين والخبراء وبطريقة مغايرة للجوالات السابقة. وأوضح د. صالح حمد رئيس الوفد التفاوضى ان السودان كان قد أبدى رفضه فى الاجتماع السابق لمواصلة المفاوضات بنفس المنهج الذي قاد لطريق مسدود في الجولات الماضية . وأضاف إن السودان تقدم بمقترحات متعددة لإعطاء دور أكبر للخبراء والمراقبين في عملية التفاوض لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.

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