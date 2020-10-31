بعد تهديدها بـ”مسدس”.. نهب صيدلانية 150 ألف جنيه

أبلغت صيدلانية قسم الشرطة بأن متهماً مجهولاً قام بنهبها مبلغ 150 ألف جنيه داخل الصيدلية. وأفادت في بلاغها بأن المجهول أشهر مسدساً في وجهها، وقام بتهديدها واستولى على المبلغ المذكور. Advertisements وعند مراجعة كاميرا المراقبة داخل الصيدلية، أتضح أن المتهم يرتدي جلابية “على الله” وطاقية وكمامة، وبحسب صحيفة الدار، تم إخطار المباحث للبحث وجمع المعلومات عن المتهم للقبض عليه، ولا زال التحري جارياً. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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