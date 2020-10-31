التطبيع والمجلس التشريعي يتصدران أجندة اجتماع “الحرية والتغيير” اليوم

كشف مقرر المجلس المركزي لـ”قوى الحرية والتغيير”، كمال بولاد عن تصدر قضايا التطبيع مع إسرائيل وتكوين المجلس التشريعي والوضع المعيشي بالبلاد، أجندة الاجتماع الدوري لقوى الحرية والتغيير والذي سيعقد اليوم بالخرطوم.

وقال بولاد في تصريح لمصادر أمس، إن الاجتماع سيتناول التنوير الذي قدمه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان للمجلس في وقت سابق حول التطبيع مع إسرائيل، وأضاف أن المجلس سيقدم عبر الاجتماع رأيه حول القضية للشعب السوداني.

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وأوضح أن قضية معاش المواطنين التي تأزمت ستكون ضمن أعمال الاجتماع، بجانب تكوين المجلس التشريعي.

من جانبه كشف عضو اللجنة الاقتصادية لـ”قوى الحرية” صديق كبلو عن تقديم اللجنة طلباً رسمياً للحكومة خلال اجتماع اليوم بتسليمها ملف الاقتصاد. وأضاف كبلو في تصريح بحسب صحيفة الديمقراطي أمس، أن الحكومة أدخلت اللجنة في مأزق بسبب تجاهلها لتوصيات المؤتمر الاقتصادي، موضحاً أن اللجنة ستطالبها بتسليم الملف لأنه بات من الواضح أنها فشلت في التعامل مع الملف الاقتصادي بالبلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)