تعرض المدقق اللغوي بصحيفة الديمقراطي” مدثر عبد المحمود إلى عملية نهب تحت تهديد السلاح بواسطة مسلحين يرتديان زي الشرطة السودانية، وذلك بعد أسبوع من اختطاف ونهب الزميل محمد جادين بصحيفة الصيحة في حادثة مماثلة.
وقال مدثر بحسب صحيفة الديمقراطي، إن واقعة النهب التي تعرض لها كانت يوم الخميس داخل السوق الشعبي أم درمان، عقب صلاة المغرب مباشرة، مضيفاً: “أوقفني شخصان يرتديان زي الشرطة وفجأة أشهر أحدهما السلاح في وجهي وقام الآخر بنهب هاتفي ومبلغ ألفي جنيه”.
وقام مدثر بتدوين بلاغ بالحادثة في قسم شرطة أم درمان الصناعات بالرقم 6517 تحت المادة 174خ.
وتأتي حادثة مدثر بعد أيام من حادثة مماثلة تعرض لها الزميل محمد جادين بصحيفة الصيحة، حيث تم اختطافه من أمام وزارة الخارجية بواسطة سيارة بدون لوحات عليها أشخاص مسلحون بزي عسكري، وتم نهبه تحت تهديد السلاح كما تعرض للضرب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أيام من نهب محمد جادين.. صحفي يتعرض للنهب بواسطة مسلحين بـ”زي الشرطة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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