سلفاكير يرسل دعوة لـ”عبد الواحد” لأجل المفاوضات

أرسل رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت دعوة إلى رئيس حركة تحرير السودان، عبد الواحد محمد نور للحضور إلى جوبا والانخراط في المفاوضات حول السلام مع الحكومة الانتقالية.
وقال رئيس لجنة الوساطة الجنوبية توت قلواك في تصريح صحفي أمس بحسب صحيفة الديمقراطي، إن الرئيس سلفاكير ميارديت قدم الدعوة لرئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور للانضمام إلى مسيرة السلام من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الشامل في السودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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