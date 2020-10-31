مصادر تكشف علاج قيادات في النظام البائد من المال العام

كشفت مصادر عن تخصيص حكومة النظام البائد لأموال ضخمة لعلاج منسوبيها من القيادات الإسلامية. وأظهرت مستندات تحصلت عليها المصادر حجم تكلفة علاج رئيس مجتمع الفقه الإسلامي الأسبق عصام أحمد البشير، كان قد صدقتها رئاسة الجمهورية، ممهورة بتوقيع بكري حسن صالح. Advertisements وبحسب صحيفة المواكب، بلغت الأموال حوالي (49) ألف دولار، بالإضافة إلى مساهمة وزارة المالية بقيمة (5) ألف دولار وتذاكر السفر إلى برلين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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