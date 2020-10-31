شاهد بالفيديو: ناشطون يهاجمون مطربة سودانية بسبب تقليدها أغنية هندية

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله المطربة الشابة منال البدري وهي تدندن بأغنية هندية بطريقة لفتت إنتباه العديد من مرتادي مواقع التواصل الإجتماعي .
وبحسب متابعات محررة (أخبار الخليج 365) فقد وجه عدد من الناشطين إنتقادات عنيفة للمطربة منال البدري بسبب تلك الأغنية التي قامت بترديدها ونشرتها على حسابها الشخصي بموقع (فيس بوك) مما جعل عدد من الأشخاص يتداولون الفيديو في عدد من منصات مواقع التواصل الإجتماعي .
عدد من الناشطين قالوا إن الفنانة منال البدري تتمتع بصوت جميل ومميز ظهر ذلك من خلال الأغنيات التي تؤديها ووجدت قبول من المستمع السوداني ولكن يبدوا أنها تحاول الخوض في تجربة جديدة والتي ظهرت من قبل وهي برفقة المطربة الجبلية مرددة لواحدة من أغنياتها التي لم يتقبلها منها الجمهور وطالبوها بعدم اللجوء للأغنيات التي لاتتناسب مع خامة صوتها.
الخرطوم:(أخبار الخليج 365)
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