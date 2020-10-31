خطابات رسمية ومعارض وليالي ثقافية سودانية بتل أبيب

ترتب منظمة إشراقة بالخرطوم لزيارة ثقافية فنية اجتماعية لإسرائيل بهدف إقامة ليالٍ ثقافية وغنائية وشعرية وعروض مسرحية بتل أبيب، وذلك لدعم التداخل والتواصل الشعبي بين البلدين، واستعراض الأعمال الثقافية المشتركة بين الشعبين. Advertisements من جانبه قال السيد الحاج أبو ورقة الأمين العام لمؤسسة إشراقة بحسب صحيفة أول النهار، إننا بدأنا فعلياً بالترتيب لتلك الزيارة وخاطبنا وزارتى الثقافة والإعلام ووزارة التجارة والصناعة لمزيد من الترتيب الرسمي، وأضاف قائلاً بأن التبادل الثقافي والفني بين البلدين سيسهم كثيراً في إرساء ثقافة السلام بين الشعوب، بجانب دعم برنامج التطبيع الذي سيثمر خيراً كثيراً وسلاماً بين البلدين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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