استئناف صادرات اللحوم السودانية للإمارات

أبدت خطوط الطيران الإماراتية جاهزيتها لاستئناف نقل صادر اللحوم السودانية لإمارات العربية المتحدة، اعتباراً من أمس الجمعة، وكذلك نقل الصادرات السودانية عبر طائراتها من مطار الخرطوم إلى أكثر من 90 وجهة في مختلف دول العالم.

وعقد أمس بحسب صحيفة السوداني الدولية، اجتماع موسع ضم المدير الإقليمي للخطوط الإماراتية وشعبة مصدري اللحوم ومدير سلطة الطيران المدني وإداراتها المختلفة، ناقشوا فيه الترتيبات الفنية لاستئناف نقل الصادرات السودانية، حيث توصلت الأطراف الثلاثة لبدء استئناف صادر اللحوم اعتباراً من أمس الجمعة للإمارات، وذلك بعد التعديلات التي تمت في قرية الشحن، وإدخال الأجهزة.

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وتوقعت الأطراف الثلاثة بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن تسهم هذه الإجراءات الفنية في زيادة وسرعة إجراءات الشحن لمعظم صادرات البلاد المختلفة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)