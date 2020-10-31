عاجل.. رسالة من قوات الدعم السريع بشأن الحكومة

السبت 31 أكتوبر 2020

أكد الفريق عبدالرحيم دقلو قائد ثاني قوات الدعم السريع ان قواته تعمل على دعم ومساندة الحكومة الانتقالية بشقيها العسكري والمدني من أجل إستقرار السودان من خلال مجابهة التحديات التي تواجه كل ثورة .



وقال دقلو خلال مخاطبته الحشد الجماهيري الكبير من الطرق الصوفية والادارات الاهلية بمدينة كدباس بمحلية بربر بولاية نهر النيل خلال زيارة خاصة للشيخ محمد حاج حمد الجعلي شيخ مسجد وخلاوي كدباس ، ان الدعم السريع منذ تكوينه عمل على استقرار ووحدة السودان من خلال جهوده في حل كثير من القضايا خاصة قضية دارفور وجمع السلاح وإنهاء الحروب وإجراء المصالحات ومحاربة التهريب والاتجار بالبشر.

ونفى دقلو أن يكون للدعم السريع اي طمع في السلطة او الجاه وإنما همه استقرار البلاد وكرامة الشعب السوداني وعلى الأخص المرأة ومساندة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخري .

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واضاف قائلا "لا تجدوا منا الا عزة وقومية وكرامة ورفاهية الشعب.

وقال مهما وصفونا وشيطنوا علينا لابعادنا عن أهلنا فلن يفلحوا؛ ونحن نساعد كل السودان؛ ونساعد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان والدكتور عبدالله حمدوك؛ من أجل البلاد التي تحتاج منا كل الرعاية والمحافظة؛ حتى لا ينفلت الأمر وتتشتت البلد.

وقال إن البلاد بدعوة المشايخ وصبر وعزيمة أهلها ستعبر؛ خاصة بعد التوقيع على السلام و رفع الحظر؛ لافتا الي أن وجود خير كثير سيجنيه السودان؛ مشددا على اهمية صفاء الضمير والاحترام المتبادل؛ ومشيدا بالجهود الدينية والإنسانية والوطنية التي قام يقوم بها مشايخ الطرق الصوفية.

ونقل دقلو الى اهل كدباس التي وصفها بأنها بوتقة لكل اهل الطرق الصوفية وانها منارة للعلم وتعلم القرآن ؛ وقبلة لحل كل المشاكل تحيات الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي؛ مؤكدا اهتمامه بمعاش ورفاهية واستقرار وأمن المواطن السوداني في كل ولاياته