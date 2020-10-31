- 1/3
- 2/3
- 3/3
السبت 31 أكتوبر 2020
كتب
متابعات - اخبار الخليج 365
نفى مدير المركز القومي للمناهج والتأهيل التربوي الدكتور عمر القراي ، ماتردد عن رفض البنك الدولي تمويل طباعة الكتاب المركزي.
وأوضح القراي أن طباعة المنهج الجديد لم تكتمل وأن المؤسسة المالية الدولية لم تطلع على حتى الآن على المنهج. وأشار القراي الى أن البنك الدولي يخصص مبلغا سنويا لدعم مرحلة الأساس وطباعة الكتاب المدرسي.
وأضاف :” بشرط خلوه من الدعوة للعنصرية والكراهية” وينتظر البنك الدولي الاطلاع على المنهج الجديد عبر لجنة مختصة للتأكد من عدم تعارضه مع حقوق الإنسان ومن ثم الموافقة على طباعته”.
وحددت وزارة التربية والتعليم العام 22 نوفمبر المقبل لبدء العام الدراسي لمرحلتي الأساس والثانوي ، وسط تحديات عديدة تواجه الطلاب ، من بينها الكتاب المدرسي والبيئة المدرسية ، والخبز والمواصلات .
في السياق قالت القيادية بتجمع المهنيين السودانيين قمريةعمر إن الطلاب لن يخرجوا إلى الشارع بسبب عدم توفر الخبز ، وقالت اذا حدثت تعبئة ستكون لعدم توفر الكتاب المدرسي ، مشيرة إلى أن الخبز سيكون متوفرا للطلاب على مستوى ولاية الخرطوم .
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. البنك الدولي يرهن تمويل طباعة المناهج بالتقيد بمعايير جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.