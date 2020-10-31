عاجل.. البنك الدولي يرهن تمويل طباعة المناهج بالتقيد بمعايير جديدة

السبت 31 أكتوبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

نفى مدير المركز القومي للمناهج والتأهيل التربوي الدكتور عمر القراي ، ماتردد عن رفض البنك الدولي تمويل طباعة الكتاب المركزي.



وأوضح القراي أن طباعة المنهج الجديد لم تكتمل وأن المؤسسة المالية الدولية لم تطلع على حتى الآن على المنهج. وأشار القراي الى أن البنك الدولي يخصص مبلغا سنويا لدعم مرحلة الأساس وطباعة الكتاب المدرسي.

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وأضاف :” بشرط خلوه من الدعوة للعنصرية والكراهية” وينتظر البنك الدولي الاطلاع على المنهج الجديد عبر لجنة مختصة للتأكد من عدم تعارضه مع حقوق الإنسان ومن ثم الموافقة على طباعته”.

وحددت وزارة التربية والتعليم العام 22 نوفمبر المقبل لبدء العام الدراسي لمرحلتي الأساس والثانوي ، وسط تحديات عديدة تواجه الطلاب ، من بينها الكتاب المدرسي والبيئة المدرسية ، والخبز والمواصلات .

في السياق قالت القيادية بتجمع المهنيين السودانيين قمريةعمر إن الطلاب لن يخرجوا إلى الشارع بسبب عدم توفر الخبز ، وقالت اذا حدثت تعبئة ستكون لعدم توفر الكتاب المدرسي ، مشيرة إلى أن الخبز سيكون متوفرا للطلاب على مستوى ولاية الخرطوم .