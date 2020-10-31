الخارجية الأمريكية: تلتزم أمريكا وإسرائيل بالعمل مع شركائهما لدعم الشعب السوداني

الخارجية الأمريكية: تلتزم الولايات المتحدة وإسرائيل بالعمل مع شركائهما لدعم الشعب السوداني في تعزيز ديمقراطيته، وتحسين الأمن الغذائي، ومكافحة الإرهاب والتطرف، والاستفادة من إمكاناتهم الاقتصادية. وفق صحيفة السوداني الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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