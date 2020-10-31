الميرغني يطمئن على المهدي

اطمأن رئيس الحزب الديمقراطي الاصل مولانا محمد عثمان الميرغني على صحة رئيس حزب الامة الصادق المهدى عقب اصابته بفايروس كورونا ، وتمنى الميرغني في اتصال هاتفي مساء الجمعة وفق صحيفة أخر لحظة عاجل الشفاء وموفور الصحة للمهدي . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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