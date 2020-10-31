إستنجد بسائق ركشة مهاجم شهير يهرب من غرفة تسجيلات نادي كبير

فاجأ أحد مهاجمي اندية الدرجة الممتازة، احد الاندية بالهروب من غرفة التسجيلات الخاصة به وذلك عقب الدخول اليها بعد الاتفاق مع المسؤولين بالنادي الشهير الذي يشارك افريقيا الموسم القادم.

وبحسب التفاصيل المثيرة وفق صحيفة ( السوداني) فان المهاجم الذي يدعي (م، أ) تواجد في غرفة تسجيلات النادي الشهير وذلك عقب الاتفاق على النقاش واكمال التفاوض لانجاز عملية التوقيع والاستعداد للمشاركة مع الفريق الذي يمثل في إحدى البطولات الافريقية الموسم المقبل.

ورغماً عن تواجد المهاجم الشهير بالغرفة وجلوسه مع مسؤولي النادي وقطع المفاوضات لشوط بعيد الا ان خلافا ماليا اشتعل بين اللاعب والمفاوضين من النادي المعني ادى الى حدوث شد وجذب بين الطرفين.

وقال مصدر مقرب من اللاعب ان الاخير وقع في ورطة كبيرة حيث وبالرغم من اتفاقه مع مسؤولي النادي على ارتداء شعار الفريق والتوقيع مقابل تسليمه مبلغا ماليا متفقا عليه الا ان المسؤولين اخلوا بالاتفاق ومضوا ابعد من ذلك حيث قاموا بخدعة اللاعب ومطالبته بالتوقيع على احد العقود الخالية من الارقام والتي لم توضح فيها مدة العقد المتفق عليها.

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واشار المصدر الى ان اللاعب تحدث مع المسؤولين عن امواله الا انهم اخطروه بانه سيتسلم ( شيكا) خلال الفترة الحالية وهو الأمر الذي أغضبه وجعله يدخل في ورطة كبيرة.

واوضح المصدر بان اللاعب تدارك الموقف سريعا حيث طالب من مسؤولي النادي النسخة الخالية من العقد التي وقع عليها بداعي مراجعتها قبل ان يعود ويهرب سريعاً من غرفة النادي المعني وبرفقته العقد مثار الجدل حيث استنجد بسائق ركشة وجده في الخارج.

وبحسب المصدر فان المهاجم الشهير اغلق هواتفه ورفض العودة الى النادي المعني واكد بان ما قام به تجاهه مرفوض اخلاقياً

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)